Банки

Китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях

Несколько банков из Китая начали присылать своим клиентам письма о приостановке платежей из России в юанях, а также возвращать транзакции.
99 60

Ряд банков Китая перестал принимать платежи из России в юанях. Клиенты получают уведомления, а их транзакции возвращают.

Это касается следующих банков:

  • Ping An Bank;

  • Bank of Ningbo;

  • Guangfa Bank;

  • Kunshan Rural Commercial Bank;

  • Great Wall West China Bank;

  • Shenzhen Rural Commercial Bank;

  • Dongguan Rural Commercial Bank;

  • China Zheshang Bank.

Проблемы с денежными переводами из РФ в Китай начались с середины января 2024 года. Иностранные банки стали тщательнее проверять операции и приостанавливать их, чтобы не попасть под вторичные санкции со стороны США. Об этом пишут «Известия».

Также трудности с трансграничными денежными переводами появились в конце декабря, когда банки Турции и Китая отказывались принимать платежи в долларах от российских клиентов.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский посоветовал несколько способов продолжить расчеты. Нужно проводить платежи через российские банки, с которыми сотрудничают китайские. Можно открыть филиал компании в КНР или в другой дружественной стране или вести расчеты через партнеров из Гонконга.

О том, что китайские банки все-таки прогнулись под антироссийскими санкциям, мы говорили здесь.

Начать дискуссию

Трудовые отношения

Поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе

Работодатель может отправить сотрудника в поездку и в документах не указать слово «командировка». Однако Роструд признает такой отъезд служебной командировкой.

11

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Транспортный налог

Бухгалтеры считают, что если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый

Чтобы бюджет не остался без доходов, транспортный налог предлагают заменить повышенными акцизами от продажи топлива.

7
913
УСН

Упрощенцам вернули старый новый вид деятельности

В Совет Федерации ушёл окончательно одобренный Госдумой в третьем чтении закон, предусматривающий в том числе право производить и торговать ювелирными изделиями из серебра на УСН.

1
67

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
DocsInBox
ЕГАИС

Как работать с УТМ ЕГАИС

Универсальный транспортный модуль (УТМ) автоматически отправляет данные о продажах алкоголя ЕГАИС. Система позволяет контролировать оборот алкогольной продукции и предотвращать незаконную торговлю спиртным. Приобретение и использование УТМ ЕГАИС является обязательным для всех заведений, продающих алкогольную продукцию. Программа обеспечивает соблюдение законодательства и снижает риски нарушений.

Как работать с УТМ ЕГАИС
22
Projecto.pro
Интернет и IT

Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников

Теория использования искусственного интеллекта имеет довольно продолжительную историю: еще в 1943 году была предложена математическая модель нейрона, а перейти на использование потенциала ИИ в управлении проектами впервые предложили в 1987 году.

Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников
15
Банки

Китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях

Несколько банков из Китая начали присылать своим клиентам письма о приостановке платежей из России в юанях, а также возвращать транзакции.

99

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ДРТ
Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом

В следующем году налоговому мониторингу «исполнится» 10 лет, критерии для перехода на новый режим взаимодействия за это время снижены в десятки раз, совсем скоро они уменьшатся еще на 20%.

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом
22
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Для экспортного НДС 0% вышли новые форматы реестров, но не окончательные

ФНС представила рекомендуемые форматы электронных реестров для ставки НДС 0%.

27
QRService
Система быстрых платежей

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService

Платформа QRService, которая помогает организациям, предпринимателям и самозанятым принимать оплаты через Систему быстрых платежей, запустила новый проект. С его помощью вы сможете получать оплату по СБП через сервис куаринга на счета, открытые в любых банках. Рассказываем обо всем подробнее.

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService
24
Трудовые отношения

Минтруд создаст публично-правовую компанию для целевого набора иностранных сотрудников

Чтобы защитить интересы работодателей и организовать целевой набор трудовых мигрантов, Минтруд учредит ППК, координатором которой станет Роструд.

44
Бухгалтерский учет

Нельзя просто списать старую до ЕНСную переплату по взносам: надо ждать ответа

После введения с 2023 года уплаты страховых взносов на единый налоговый счет (ЕНС) путем единого налогового платежа (ЕНП) у многих компаний на счетах бухучета по учету взносов осталась числиться переплата по ним.

1
125
Госзакупки

Российские товары получат преимущество на госзакупках

В госзакупках появится механизм «второй лишний», который не позволит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя бы один отечественный производитель.

34

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Моё дело
Декларация по УСН

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт

Рассказываем, почему налоговая может не принять декларацию по УСН, как этого избежать, и что в таком случае делать налогоплательщику.

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт
115
Консалтинг Онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация и Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнал

Для оперативной и корректной публикации сведений о ликвидации предприятия в журнал «Вестник государственной регистрации» необходимо следовать определенному регламенту. Сама процедура многоступенчатая, нужно поочередно переходить от одного шага к другому. Отклонение от установленных требований может привести к отказу в публикации, что впоследствии способно обернуться негативными последствиями.

Ликвидация и Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнал
31
Резюме бухгалтера

Как выделить резюме, чтобы работодатель выбрал именно вас

Теперь у всех, кто проходил курсы от «Клерка», есть возможность выделить свое резюме среди других соискателей.

64
Банки

Банки начали возвращать деньги жертвам мошенников

«Тинькофф» уже компенсировал 4,5 млн рублей своим клиентам, которые пострадали от обмана злоумышленников.

4
123
МКПЦ
Премии

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере

Доля зарплатных расходов часто является преобладающей в общем объеме расходов в большинстве учреждений. Именно они неизменно вызывают интерес контролирующих органов в части оценки целевого и эффективного использования этих средств.

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере
55
Павел Бессонов
Судебная практика по налоговым спорам

Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности или убыткам участника компании за сделки, которые он не одобрял?

Уже почти полгода занимаюсь защитой интересов участника ООО в деле о банкротстве А75-15136-133/2020, где основной кредитор пытается привлечь к ответственности в форме убытков участника за то, что якобы по его указанию директор заключил договоры поручительства от имени ООО на сумму 1 706 525 408 рублей.

37

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
IT-компании

IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки

ФАС будет проверять компании с выручкой больше 2 млрд рублей, у которых доля сделок превышает 35% от всех транзакций на рынке.

1
122

Интересные материалы

Вклады

«Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада

Финансовый уполномоченный (омбудсмен) выпустил обобщенные сведения о неприемлемых практиках финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

136