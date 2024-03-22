Китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях

Несколько банков из Китая начали присылать своим клиентам письма о приостановке платежей из России в юанях, а также возвращать транзакции.

Ряд банков Китая перестал принимать платежи из России в юанях. Клиенты получают уведомления, а их транзакции возвращают.

Это касается следующих банков:

Ping An Bank;

Bank of Ningbo;

Guangfa Bank;

Kunshan Rural Commercial Bank;

Great Wall West China Bank;

Shenzhen Rural Commercial Bank;

Dongguan Rural Commercial Bank;

China Zheshang Bank.

Проблемы с денежными переводами из РФ в Китай начались с середины января 2024 года. Иностранные банки стали тщательнее проверять операции и приостанавливать их, чтобы не попасть под вторичные санкции со стороны США. Об этом пишут «Известия».

Также трудности с трансграничными денежными переводами появились в конце декабря, когда банки Турции и Китая отказывались принимать платежи в долларах от российских клиентов.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский посоветовал несколько способов продолжить расчеты. Нужно проводить платежи через российские банки, с которыми сотрудничают китайские. Можно открыть филиал компании в КНР или в другой дружественной стране или вести расчеты через партнеров из Гонконга.

О том, что китайские банки все-таки прогнулись под антироссийскими санкциям, мы говорили здесь.