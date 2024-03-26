Завершилось следствие по делу блогера Блиновской

Елена Блиновская признает только обвинение в неуплате налогов. Помимо этого следствие считает, что блогер вместе с супругом занимались легализаций денежных средств на сумму больше 700 млн рублей.

Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской и ее супруга Алексея.

Следователи расширили обвинение и увеличили размер легализованных денежных средств и имущества с 43 млн до более 700 млн рублей. Кроме того, супругов обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Отдельно блогера хотят привлечь к ответственности за совершение двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК). Об этом пишет ТАСС.

Так как обвинение изменилось в деталях с начала предварительного следствия, он заявил, что вину категорически не признает. Позиция Блиновской в этой связи также немного изменилась: сейчас она признает вину только в неуплате налогов, — сказали в правоохранительных органах.

После завершения следственных действий Елена Блиновская и ее супруг приступят к ознакомлению с материалами дела. Затем документы отправят в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения и передачи дела в суд.

До 26 апреля Елена Блиновская будет в СИЗО. Правоохранители не видят причин для ее освобождения и будут требовать продления ареста.