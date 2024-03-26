Ушел к врачу и не вернулся: выговор можно оспорить

Если руководитель предупрежден и причина отсутствия на рабочем месте уважительная, вынесение выговора незаконно.

В определении 7-го кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2024 № 88-1183/2024 рассмотрена ситуация, когда работник в обед ушел к врачу и не вернулся. Его не было на рабочем месте с 13 ч 48 мин. до 16 ч 00 мин. (конец рабочего дня). Руководство приняло решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Этот суд и все предыдущие инстанции признали взыскание незаконным, поскольку в указанное время сотрудник обращался за медпомощью. Причина отсутствия на работе — уважительная. И он говорил руководителю, что ходил в обед к врачу.

Суд указал, что при наложении дисциплинарного взыскания не учтена сложившаяся в организации на протяжении многих лет практика работы сотрудника по проведению рабочих мероприятий, возможности покидания рабочего места в течение рабочей смены.

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