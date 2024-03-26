Бюджет получил 470 млрд рублей от маркировки товаров

Дополнительные поступления в бюджет страны по маркируемым товарным группам составили 470,8 млрд рублей.

Ключевой фискальный эффект получили от маркировки табачной продукции, его оценили в 245,9 млрд рублей. В процессе внедрения системы маркировки закрылись 45 нелегальных табачных фабрик, а 18 производств стали работать в рамках закона. Рынок обелился на 11%, пишет «RG.RU» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Прирост поступлений в бюджеты России обусловлен обелением рынков после внедрения государственной системы маркировки «Честный ЗНАК». За счет ухода с рынка контрафактной продукции наращивают свои объемы продаж и производства легальные производители, соответственно компании больше продают и больше зарабатывают при сохранении прежних цен на товары. Как следствие — платят больше налогов, — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Фискальный эффект от маркировки парфюма составил 5,5 млрд рублей. Обеление этого рынка оставило 37%. На 93% увеличилось число товаров с подлинными документами и декларациями соответствия.

Маркировка в сфере легкой промышленности принесла в бюджет около 37,2 млрд рублей, продукция стала качественнее на 62%, а рынок обелился на 33%.

Эффект от маркировки в молочной отрасли оценили в 57,4 млрд рублей, а от маркировки обуви — в 47,4 млрд рублей.

Система маркировки «Честный ЗНАК» начала работать с 2019 года. В 2022 году обязательная маркировка была установлена на 10 групп товаров. В начале 2024 года требования распространяются уже на 17 товарных категорий, что составляет 15% несырьевого ВВП России.

С 1 апреля 2024 будут еще важные изменения и новшества в маркировке товаров. О них мы сообщали здесь.