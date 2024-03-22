Около 20 образовательных и развлекательных сервисов от «Билайн» перестанут работать

«Билайн» хочет оптимизировать портфель своих услуг, чтобы пользователи могли получать только то, что приносит им реальную пользу.

С 1 апреля 2024 года мобильный оператор «Билайн» закрывает порядка 20 развлекательных и образовательных сервисов. У пользователей больше не будет доступа к урокам по иностранным языкам, сервисам для подготовки к ЕГЭ, к «Музыкальной волне» и «Караоке».

Мы закрыли все подписки на так называемые oldschool сервисы. Наша цель — обеспечить максимальную прозрачность сценариев подключения и гарантировать, что сервисы, которые мы предлагаем, активно используются и приносят реальную пользу нашим клиентам, — сказали RB.RU в пресс-службе «Билайн».

Подписка перестанет действовать автоматически: оплата за сервисы перестанет списываться, говорится на сайте компании.