Около 20 образовательных и развлекательных сервисов от «Билайн» перестанут работать

С 1 апреля 2024 года мобильный оператор «Билайн» закрывает порядка 20 развлекательных и образовательных сервисов. У пользователей больше не будет доступа к урокам по иностранным языкам, сервисам для подготовки к ЕГЭ, к «Музыкальной волне» и «Караоке».
Мы закрыли все подписки на так называемые oldschool сервисы. Наша цель — обеспечить максимальную прозрачность сценариев подключения и гарантировать, что сервисы, которые мы предлагаем, активно используются и приносят реальную пользу нашим клиентам, — сказали RB.RU в пресс-службе «Билайн».
Подписка перестанет действовать автоматически: оплата за сервисы перестанет списываться, говорится на сайте компании.
Комментарии2
это значит никому не нужные?
"сервисам для подготовки к ЕГЭ" А вот этот сервис вроде часто юзают