В отели разрешат заселяться по биометрии

Для заселения в отель не нужно предъявлять никаких документов и заполнять анкеты, достаточно самостоятельно зарегистрироваться с помощью терминала. Сервис будет доступен тем, кто подтвердил свои биометрические данные в ЕБС.

Во второй половине 2024 года жители страны смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов: личность будет можно подтвердить по биометрии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство. Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать ее быстрее и комфортнее, — сказано в заявлении.

У отдыхающих будет возможность при заселении в отель самостоятельно зарегистрироваться с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру. Затем гости получат ключи и смогут пройти в номер. Никакую дополнительную информацию на ресепшен предоставлять не нужно.

По мнению правительства, такой подход позволит снизить нагрузку на сотрудников гостиниц и решить проблемы очередей на стойках регистрации в период отпусков и проведения массовых мероприятий.

Сервис сначала будет работать в пилотном режиме. Им смогут воспользоваться те, кто сдал и подтвердил свои биометрические данные в ЕБС. Это можно сделать в 12 тыс. отделений банков по всей стране.