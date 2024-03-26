В отели разрешат заселяться по биометрии

Во второй половине 2024 года жители страны смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов: личность будет можно подтвердить по биометрии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство. Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать ее быстрее и комфортнее, — сказано в заявлении.
У отдыхающих будет возможность при заселении в отель самостоятельно зарегистрироваться с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру. Затем гости получат ключи и смогут пройти в номер. Никакую дополнительную информацию на ресепшен предоставлять не нужно.
По мнению правительства, такой подход позволит снизить нагрузку на сотрудников гостиниц и решить проблемы очередей на стойках регистрации в период отпусков и проведения массовых мероприятий.
Сервис сначала будет работать в пилотном режиме. Им смогут воспользоваться те, кто сдал и подтвердил свои биометрические данные в ЕБС. Это можно сделать в 12 тыс. отделений банков по всей стране.
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