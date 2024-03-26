У частных инвесторов впервые отняли акции из-за нелегальной приватизации

На основании решения о незаконной приватизации суд постановил забрать ценные бумаги частных инвесторов, которые они купили на Мосбирже. Но решение арбитражного суда могут оспорить, иначе оно станет негативным прецедентом.

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону прокуратуры и разрешил изъять у частных инвесторов акции Соликамского магниевого завода (СМЗ). Ценные бумаги могут забрать у 2 тыс. инвесторов.

Судебное разбирательство шло с 2022 года, когда прокурор подал иск об изъятии акций СМЗ в пользу государства. Причиной стало то, что суд признал незаконной приватизацию предприятия, которая прошла в 1992 году. Об этом пишет РБК.

У мажоритарных акционеров компании изъяли их долю 89,4%. Однако остальная часть бумаг находится у частных инвесторов, поскольку акции СМЗ торговались на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги прекратились, но активы остались у владельцев.

Представители Мосбиржи выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах.

Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя, — заявили в Мосбирже.

Сейчас инвесторы готовятся подать апелляцию и оспорить решение. Управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов считает, что шансы есть, поскольку решение арбитражного суда создаст негативный для рынка прецедент. Правозащитник также добавил, что позицию инвесторов поддерживает Центробанк.