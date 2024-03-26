У частных инвесторов впервые отняли акции из-за нелегальной приватизации

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону прокуратуры и разрешил изъять у частных инвесторов акции Соликамского магниевого завода (СМЗ). Ценные бумаги могут забрать у 2 тыс. инвесторов.
Судебное разбирательство шло с 2022 года, когда прокурор подал иск об изъятии акций СМЗ в пользу государства. Причиной стало то, что суд признал незаконной приватизацию предприятия, которая прошла в 1992 году. Об этом пишет РБК.
У мажоритарных акционеров компании изъяли их долю 89,4%. Однако остальная часть бумаг находится у частных инвесторов, поскольку акции СМЗ торговались на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги прекратились, но активы остались у владельцев.
Представители Мосбиржи выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах.
Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя, — заявили в Мосбирже.
Сейчас инвесторы готовятся подать апелляцию и оспорить решение. Управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов считает, что шансы есть, поскольку решение арбитражного суда создаст негативный для рынка прецедент. Правозащитник также добавил, что позицию инвесторов поддерживает Центробанк.
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