В счет-фактуру можно добавить нужные строки и убрать ненужные

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.02.2024 № 03-07-09/13420.
Один счет-фактура не может быть подписан одновременно как руководителем и главбухом организации, так и ИП.
То есть либо руководитель + главбух, либо ИП. Поэтому организация может удалить из счета-фактуры строки про ИП.
Кроме того, организация может добавить в счет-фактуру дополнительные строки. В частности, реквизиты «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» можно разделить на 4 реквизита:
«Руководитель организации»;
«Уполномоченное лицо»;
«Главный бухгалтер»;
«Уполномоченное лицо».
Это не будет нарушением порядка оформления счетов-фактур, разъясняет Минфин.
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