Счета-фактуры

В счет-фактуру можно добавить нужные строки и убрать ненужные

В счете-фактуре есть реквизиты «Индивидуальный предприниматель» и «Реквизиты свидетельства о госрегистрации ИП». Организации эти данные не нужны, поэтому эти строки можно вообще удалить из счета-фактуры.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 15.02.2024 № 03-07-09/13420.

Один счет-фактура не может быть подписан одновременно как руководителем и главбухом организации, так и ИП.

То есть либо руководитель + главбух, либо ИП. Поэтому организация может удалить из счета-фактуры строки про ИП.

Кроме того, организация может добавить в счет-фактуру дополнительные строки. В частности, реквизиты «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» можно разделить на 4 реквизита:

  • «Руководитель организации»;

  • «Уполномоченное лицо»;

  • «Главный бухгалтер»;

  • «Уполномоченное лицо».

Это не будет нарушением порядка оформления счетов-фактур, разъясняет Минфин.

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