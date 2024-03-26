Застройщиков до конца 2024 года освободили от пени в адрес покупателей

За нарушение обязательств по договорам долевого строительства застройщики не будут платить дольщикам неустойку до конца года.

Правительство установило мораторий на взыскание неустойки с застройщиков до 31 декабря 2024 года. Об этом сказано в постановлении.

Документ начал действовать задним числом и распространяется на правоотношения с 18 марта по 31 декабря 2024 года.

По общему правилу дольщики имеют право взыскать с застройщика неустойку по договорам участия в долевом строительстве, если были нарушены сроки сдачи дома. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ на дату исполнения обязательств от цены договора за каждый день просрочки.

Согласно постановлению, застройщик получает право не платить дольщикам до 31 декабря. Все исполнительные документы в период моратория исполнять не будут.