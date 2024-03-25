На Госуслугах открыли форму заявления для записи ребенка в 1-й класс

За четыре дня больше 200 000 родителей и опекунов создали на Госуслугах черновики заявлений на запись ребенка в первый класс. В день старта приемной кампании пользователям будет нужно нажать кнопку «Отправить». Портал Госуслуг напомнит, когда это нужно сделать, чтобы быть в числе первых.
Очередность подачи заявок учитывается при зачислении в школу. Чтобы ребенок был в числе первых принятых учеников, подготовьтесь к отправке заявления заранее. Сохраните черновик в личном кабинете, — сказано в телеграм-канале Минцифры.
Приемные кампании в школах начнутся не позднее 1 апреля. Заявки до 30 июня будут принимать от тех, у кого есть льготы, а также в школах по адресу прописки. С 6 июля по 5 сентября можно подать заявление в любые другие школы.
Сервис на портале Госуслуг для записи ребенка в первый класс работает во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, где заявления принимают на региональных порталах.
Комментарии5
ну понятно, когда живая очередь. Но тут электронная подача. И здесь очередь?
желающих больше, чем школ и первых классов в них. Особенно в мегаполисах
Про некоторые школы в Петербурге родители пишут, что на 150 мест в первых классах больше 700 заявлений.
вот родителям детей, которым от 5 до 6 лет - реально задача быстрее нажать чудо-кнопку Отправить
Почему от 5 до 6 лет?