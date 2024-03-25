На Госуслугах открыли форму заявления для записи ребенка в 1-й класс

Больше 200 000 родителей создали на портале Госуслуг черновик заявления для записи ребенка в школу. Как только начнется прием документов, пользователям нужно нажать кнопку «Отправить» и быть в числе первых.

За четыре дня больше 200 000 родителей и опекунов создали на Госуслугах черновики заявлений на запись ребенка в первый класс. В день старта приемной кампании пользователям будет нужно нажать кнопку «Отправить». Портал Госуслуг напомнит, когда это нужно сделать, чтобы быть в числе первых.

Очередность подачи заявок учитывается при зачислении в школу. Чтобы ребенок был в числе первых принятых учеников, подготовьтесь к отправке заявления заранее. Сохраните черновик в личном кабинете, — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Приемные кампании в школах начнутся не позднее 1 апреля. Заявки до 30 июня будут принимать от тех, у кого есть льготы, а также в школах по адресу прописки. С 6 июля по 5 сентября можно подать заявление в любые другие школы.

Сервис на портале Госуслуг для записи ребенка в первый класс работает во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, где заявления принимают на региональных порталах.