В отчете о финрезультатах компания на УСН указывает налог из декларации

Обсуждение этого вопроса затеяли наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтера смутило, что налог на прибыль считают по одним правилам, а налог по УСН – по другим (кассовым методом).
Но коллеги пояснили: правила расчета налога на прибыль не имеют никакого значения для упрощенцев.
В этой строке отчета надо указывать тот налог, который фактически начислен по данным декларации УСН.
О том, что в строке 2410 отчета о финрезультатах надо указывать именно налог по УСН, в частности, разъяснял Минфин в письме от 06.02.2015 № 07-04-06/5027.
Пример
В компании на УСН «доходы» в 2023 году не было зарплаты и была реализация, за которую пока не поступила оплата от покупателей.
В декларации по УСН сумма дохода – 1 000 000 руб., налог – 60 000 руб. (1 000 000 х 6%).
В форме 2 сумма дохода – 3 000 000 руб.
Налог в строке 2410 – 60 000 руб. (из декларации УСН).
О том, как вести налоговый учет на УСН, заполнять КУДиР и сдавать отчеты в срок, рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
Вы можете купить курс по специальной цене за 7600 рублей вместо
28 600 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию