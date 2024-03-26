В отчете о финрезультатах компания на УСН указывает налог из декларации

В отчете о финансовых результатах (так называемая форма 2) есть строка 2410 «Налог на прибыль». Упрощенцы налог на прибыль не платят, но строку эту заполняют.

Обсуждение этого вопроса затеяли наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтера смутило, что налог на прибыль считают по одним правилам, а налог по УСН – по другим (кассовым методом).

Но коллеги пояснили: правила расчета налога на прибыль не имеют никакого значения для упрощенцев.

В этой строке отчета надо указывать тот налог, который фактически начислен по данным декларации УСН.

О том, что в строке 2410 отчета о финрезультатах надо указывать именно налог по УСН, в частности, разъяснял Минфин в письме от 06.02.2015 № 07-04-06/5027.

Пример

В компании на УСН «доходы» в 2023 году не было зарплаты и была реализация, за которую пока не поступила оплата от покупателей.

В декларации по УСН сумма дохода – 1 000 000 руб., налог – 60 000 руб. (1 000 000 х 6%).

В форме 2 сумма дохода – 3 000 000 руб.

Налог в строке 2410 – 60 000 руб. (из декларации УСН).

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