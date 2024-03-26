Продажи серых SIM-карт сократились в 18 раз

В 2023 году Роскомнадзор изъял около 4000 серых SIM-карт, а в 2022 году — 74 тысячи.

По итогам 2023 года оборот серых SIM-карт снизился в 18 раз. Роскомнадзор и МВД провели 811 мероприятий и изъяли порядка 4000 таких карт. Для сравнения в 2022 году их было 74 тысячи.

РКН оформил 317 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов в 1,29 млн рублей, пишут «Известия».

В 2024 году Роскомнадзор и МВД провели 126 мероприятий по пресечению незаконного распространения SIM-карт, изъяли 232 штуки, составили пять протоколов об административных правонарушениях. По результатам мероприятий ведомство проводит профилактические встречи с операторами связи, — сказали в ведомстве.

Представители Tele2 объяснили, что их партнеры, которые заключают договоры об оказании услуг оператора, обязаны соблюдать требования по подключению абонентов. Если пользователь предоставил недостоверные данные, с ним не будут заключать соглашение.

При выявлении ошибок или неполных данных приглашаем такого клиента в офис обслуживания для верификации данных. И если верификация не будет пройдена, SIM-карта блокируется, — рассказали в «Билайне».

Полностью пресечь активность телефонных мошенников такими методами не удается. Бывают ситуации, когда SIM-карту покупает реальный абонент с подлинными документами, но потом номер телефона используют для серых схем. Например, для рассылки спама.

Согласно федеральному закону «О связи», клиенты самостоятельно активируют SIM-карты, пройдя идентификацию на Госуслугах. Если сведения будут недостоверными, карта блокируется.