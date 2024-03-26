Банки призвали отказаться от оборотных штрафов за утечки

Оборотные штрафы будут затрагивать только коммерческие организации, а не госучреждения, у которых нет оборота. Представители банковской сферы считают такую ответственность несправедливой: платить будут только одни компании, а другие останутся безнаказанными.

Ассоциация банков России (АБР) предложила в Минцифры отказаться от введения оборотных штрафов за утечку данных при повторном нарушении.

По мнению представителей банковского сектора, эта мера носит дискриминационный характер. У государственных учреждений нет оборота, поэтому за повторную утечку с них нельзя взять штраф. Ответственность в основном будет лежать на коммерческих организациях. Об этом пишет «Коммерсант».

Совершение одного и того же правонарушения влечет для первого и второго разную ответственность, что является нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, — заявили в АБР.

Утечки персональных данных помимо штрафов несут убытки для компаний и банков. Придется перестраивать IT-инфраструктуру и бизнес-процессы, а также восстанавливать репутационный ущерб.

Такой штраф фактически направлен на изъятие денежных средств, полученных в виде экономической выгоды в результате противоправных действий, — сказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Недавно мы писали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных. Оборотные штрафы за повторное нарушение будут составлять до 3% выручки. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность.