Штрафы за персональные данные

Банки призвали отказаться от оборотных штрафов за утечки

Оборотные штрафы будут затрагивать только коммерческие организации, а не госучреждения, у которых нет оборота. Представители банковской сферы считают такую ответственность несправедливой: платить будут только одни компании, а другие останутся безнаказанными.
47 16

Ассоциация банков России (АБР) предложила в Минцифры отказаться от введения оборотных штрафов за утечку данных при повторном нарушении.

По мнению представителей банковского сектора, эта мера носит дискриминационный характер. У государственных учреждений нет оборота, поэтому за повторную утечку с них нельзя взять штраф. Ответственность в основном будет лежать на коммерческих организациях. Об этом пишет «Коммерсант».

Совершение одного и того же правонарушения влечет для первого и второго разную ответственность, что является нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, — заявили в АБР.

Утечки персональных данных помимо штрафов несут убытки для компаний и банков. Придется перестраивать IT-инфраструктуру и бизнес-процессы, а также восстанавливать репутационный ущерб.

Такой штраф фактически направлен на изъятие денежных средств, полученных в виде экономической выгоды в результате противоправных действий, — сказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Недавно мы писали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных. Оборотные штрафы за повторное нарушение будут составлять до 3% выручки. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность.

Начать дискуссию

Банки

Владельцам Qiwi-кошельков упростили процедуру подачи требований к банку

Требования владельцев электронных кошельков о включении в реестр кредиторов можно подать через личный кабинет на сайте банка Киви.

2

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Медикам подняли соцвыплаты. Но не всем

Правительство увеличило ежемесячные социальные выплаты для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах.

11
Маркетплейсы

Ozon выходит на рынок страхования

Компания будет разрабатывать страховые сервисы для покупателей и предпринимателей во всех направлениях бизнеса Ozon.

21

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Воинский учет

Вправе ли трудинспекторы проверять воинский учет: Роструд ответил

Работу кадровой службы может проверить трудинспекция, но только не воинский учет.

86
Трудовые отношения

Минтруд может ограничить срок заключения договоров с мигрантами до 2-х лет

Трудовые мигранты будут проходить обязательную дактилоскопию, а их целевым набором будет заниматься специальная публично-правовая компания.

35
Наталья Горячая
НДС

Переход арендодателя с ОСН на УСН не является основанием для уменьшения стоимости аренды на сумму НДС

Компания обратилась в суд с заявлением о взыскании задолженности по договору аренды в размере более 8.5 миллионов рублей и пени почти 750 тысяч, а также процентов за пользование чужими деньгами тоже около 750 тыс. руб.

27

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Штрафы за персональные данные

Банки призвали отказаться от оборотных штрафов за утечки

Оборотные штрафы будут затрагивать только коммерческие организации, а не госучреждения, у которых нет оборота. Представители банковской сферы считают такую ответственность несправедливой: платить будут только одни компании, а другие останутся безнаказанными.

47
Клерк
Бухгалтеры

🔥 Открываем доступ к топовым экспертным материалам IV Всероссийской бухгалтерской конференции

Эксперты-практики рассказали об изменениях в налоговом и трудовом законодательстве, пояснили, как составить грамотный отчет, к которому ФНС и носа не подточит, как подготовиться к выездным налоговым проверкам, чтобы вас не заподозрили в дроблении и чего ждать бухгалтерам в 2024 году. Мы выбрали самые популярные лекции и включили их в новый онлайн-курс.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
40
Бухгалтерская отчетность

В отчете о финрезультатах компания на УСН указывает налог из декларации

В отчете о финансовых результатах (так называемая форма 2) есть строка 2410 «Налог на прибыль». Упрощенцы налог на прибыль не платят, но строку эту заполняют.

58
Астрал
ФСБУ НМА

Новые правила учета НМА в 2024 году по ФСБУ 14/2022. Что должен знать каждый бухгалтер

С 2024 года все организации, кроме бюджетных, должны учитывать НМА по ФСБУ 14/2022. Рассмотрим, что нужно знать и как перейти к новым правилам учета нематериальных активов.

Новые правила учета НМА в 2024 году по ФСБУ 14/2022. Что должен знать каждый бухгалтер
1
67
Евгений Рябов
Аудит

Due diligence (дью дилидженс, дьюдил): юридический аудит бизнеса. Что это такое, как провести и что конкретно проверяем? Чек-лист действий от корпоративного юриста

Проведение legal due diligence в отношении бизнеса перед реализацией крупных сделок или проектов сейчас является скорее правилом, нежели исключением. В статье разберём по пунктам перечень действий при юридическом аудите бизнеса.

35
Трудовые отношения

Кого вызовут на комиссию по борьбе с нелегальными сотрудниками

Работодателям нужно подготовиться к проверкам и запросам по сотрудникам, чтобы уберечь себя от штрафов.

92

Разборы законов

1 220
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовое право

Как оформить трудовой договор с сотрудницей на «дважды декретное» место

Ситуация: сотрудница № 1 ушла в декретный отпуск. На ее место приняли временную сотрудницу № 2. Однако вскоре и она собралась в декрет. Теперь требуется принять на работу временную сотрудницу № 3.

4
145
Наталия Лукина
Общество

Казнить нельзя помиловать. Госдума обсудит возвращении смертной казни в России

В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.

Казнить нельзя помиловать. Госдума обсудит возвращении смертной казни в России
17
183
Бухгалтерская отчетность

Какие строки и коды будут в новой форме баланса по ФСБУ 4/2023: таблица

Бухгалтерский баланс, который сейчас составляют бухгалтеры, применяется только до 01.01.2025. Потом будет новая форма по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

1
142
Цифровой рубль

Из-за цифровых рублей поменяют форму требования об уплате налогов

ФНС обновит документы по взысканию налоговой задолженности: требование, решение о взыскании и т. д.

76
Интернет и IT

Продажи серых SIM-карт сократились в 18 раз

В 2023 году Роскомнадзор изъял около 4000 серых SIM-карт, а в 2022 году — 74 тысячи.

42
Qugo
Самозанятые

Топ–5 рисков при работе с самозанятыми в 2024 году

Налог на профессиональный доход был введен в России 5 лет назад. С этого времени количество самозанятых превысило 9 млн человек, а бизнес начал свободно обращаться к ним за услугами. Но ФНС, как и раньше, продолжает наблюдать за таким сотрудничеством. Итак, какие же риски могут ждать компанию при работе с самозанятыми.

Топ–5 рисков при работе с самозанятыми в 2024 году
1
85

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налог на прибыль

Для налога на прибыль доходы и расходы учитывают методом начисления

Неважно, когда именно поступила оплата от покупателя и когда прошла оплата поставщику. Для налога на прибыль это не имеет значения.

83

Интересные материалы

Сальдо ЕНС

❕ После смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы, а отдадут наследникам. Эксперт: это справедливо и логично

ФНС признала права наследников ИП на его положительное сальдо ЕНС. Если бизнесмен умер до того, как наступил срок уплаты фиксированных взносов, которые он оплатил заранее, сумму взносов (за период с начала года до дня смерти) списывать с ЕНС не будут. Они останутся на ЕНС и достанутся наследникам.

12
259