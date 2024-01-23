Новости для бухгалтера
Законопроекты

Компании заплатят 3% от выручки за утечку данных

Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.
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Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных. Об этом сказано на сайте Думы.

Должностным лицам будет грозить штраф до 2 млн рублей, а компаниям — до 15 млн рублей. Размер административного наказания будет зависеть от масштаба утечки.

Принятые сегодня законопроекты вводят оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку личной информации граждан. Они будут составлять до 3 % выручки. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также за использование за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок лишения свободы до 10 лет.

Наказание будет грозить тем, кто создает информационные ресурсы для распространения баз данных, добытых незаконным способом.

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Законопроекты

Компании заплатят 3% от выручки за утечку данных

Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

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