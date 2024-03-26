Ozon выходит на рынок страхования

Компания будет разрабатывать страховые сервисы для покупателей и предпринимателей во всех направлениях бизнеса Ozon.

Маркетплейс Ozon запускает новое insurtech-направление бизнеса в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Об этом сообщили «Клерку» в пресс-службе компании.

Новое направление Ozon Страхование позволит компании увеличить выручку за счет реализации страховых и сервисных услуг, а также привлечь новых клиентов на маркетплейс и повысить лояльность существующих.

При развитии страхового бизнеса Ozon мы сфокусируемся на создании специализированных страховых и сервисных решений. Это позволит расширить преимущества и повысить ценность компании как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ, — сказал глава Ozon Страхования Денис Гаврилов.

Продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов смогут страховать собственные риски и увеличить доходы при работе с маркетплейсом за счет интеграции страховых продуктов и сервисных услуг.

Покупателям станут доступны различные страховые решения, в том числе при приобретении покупок из-за рубежа.