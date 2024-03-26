Госзакупки

Сервис оценки юрлиц в личном кабинете налоговой изначально не подходит для закупок по 223-ФЗ

ФНС разъяснила, можно ли использовать сервис оценки юридических лиц в личном кабинете при закупках по закону 223-ФЗ.
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В письме от 13.02.2024 № 3Г-2-31/1941@ налоговики указали, что соответствие 27 критериям выписки из сервиса изначально не является законодательно установленным требованием к юрлицам. Если организация выступает в качестве заказчика в рамках 223-ФЗ, такая преддоговорная проверка через сервис ФНС может быть закреплена в положении о закупках.

Заказчикам при заключении контрактов на проектную документацию, инженерные изыскания или строительство лишь рекомендовано использовать сервис оценки для получения достоверных и актуальных сведений о финансово-хозяйственной и иной деятельности потенциальных подрядчиков.

Возможность заказчика предусмотреть в положении о закупке и иной вытекающей из него документации требование о соответствии участников закупки каким-либо критериям оценки не противоречит 223-ФЗ.

При несогласии с результатами оценки в сервисе юрлицо может направить в налоговый орган запрос о корректировке сведений.

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