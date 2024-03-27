ЦБ вводит стандарт безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента

С 1 июля 2024 года для повышений безопасности финансовых и банковских операций начнет действовать стандарт Центробанка о безопасности финансовых сервисов при проведении дистанционной идентификации и аутентификации.

Обеспечение безопасности финансовых сервисов при проведении дистанционной идентификации и аутентификации, а также состав мер защиты информации установил стандарт Банка России СТО БР БФБО-1.8-2024. Он принят и введен в действие приказом ЦБ от 28.02.2024 № ОД-326.

Стандарт определяет, какие меры защиты информации должны применять финансовые организации при удаленной идентификации и аутентификации клиентов.

Указано, что состав и содержание мер лучше дифференцировать в зависимости от вида операции, ее критичности и рисков.

Стандарт носит рекомендательный характер.