ЦБ вводит стандарт безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента

Обеспечение безопасности финансовых сервисов при проведении дистанционной идентификации и аутентификации, а также состав мер защиты информации установил стандарт Банка России СТО БР БФБО-1.8-2024. Он принят и введен в действие приказом ЦБ от 28.02.2024 № ОД-326.
Стандарт определяет, какие меры защиты информации должны применять финансовые организации при удаленной идентификации и аутентификации клиентов.
Указано, что состав и содержание мер лучше дифференцировать в зависимости от вида операции, ее критичности и рисков.
Стандарт носит рекомендательный характер.
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