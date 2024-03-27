Инвестиции

Мосбиржа создаст собственный сервис автоследования

Брокеры считают, что автоследование станет одним из шагов к допуску физических лиц на Мосбиржу.
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Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования. Он нужен для автоматического повторения подписчикам-клиентам брокеров сделок другого клиента — как правило, опытного инвестора.

Сервис по автоследованию поможет профессиональным участникам рынка (брокерам) и их клиентам улучшить качество взаимодействия, чтобы весь пул заявки закрывался по одной цене.

В начале марта 2024 года торговая площадка разместила на сервисе hh.ru вакансию «Менеджер по продукту (автоследование) в департаменте срочного рынка». От соискателя требуется опыт работы в брокерской компании или соответствующем подразделении банка на продуктовой позиции. Об этом узнали «Ведомости».

Крупные брокеры считают, что сервис автоследования станет первым шагом к предоставлению инвесторам прямого доступа к бирже.

Недавно мы писали, что физлицам могут дать право открывать счета на Московской бирже без участия брокеров.

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Инвестиции

Мосбиржа создаст собственный сервис автоследования

Брокеры считают, что автоследование станет одним из шагов к допуску физических лиц на Мосбиржу.

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