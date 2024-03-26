НДС

Что изменится по НДС с 1 апреля 2024 года

С 01.04.2024 надо будет считать НДС с межценовой разницы при перепродаже подержанных авто. Причем это правило будет не только для первого продавца в цепочке перепродаж (как сейчас).
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Сейчас дилеры могут купить подержанный автомобиль у физлица и при продаже его организации № 2 заплатить НДС только с межценовой разницы по ставке 20/120.

Но потом эта компания № 2 при продаже данного автомобиля компании № 3 заплатит НДС уже со всей стоимости, а на вычет возьмет только тот НДС с наценки.

Эту несправедливость устранили федеральным законом от 19.12.2023 № 612-ФЗ, который внес поправку в статью 154 НК.

Теперь все продавцы подержанных авто будут платить НДС с разницы между продажной и покупной ценой при соблюдении таких условий:

  • на дату покупки авто продавец применяет ОСНО;

  • последний собственник, на которого зарегистрировано авто – физлицо;

  • при покупке авто компания получила от продавца счет-фактуру с суммой НДС по ставке 20/120.

Норма заработает с 01.04.2024, пояснял Минфин в письме от 25.12.2023 № 03-07-11/125550.

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Комментарии

1
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    очень актуальная информация, спасибо!

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