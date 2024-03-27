Как предпринимателям на УСН «Доходы» уменьшать налог

В декларации по УСН за 2023 год предприниматели могут в том числе уменьшить сумму налога на 1% страховых взносов.

Налог на УСН «Доходы» можно уменьшать на страховые взносы. ИП без сотрудников могут снизить налог полностью, если годовой налог равен сумме фиксированных взносов.

ИП с сотрудниками могут уменьшать взносы, но не больше 50% от суммы налога.

ИП, применяющие УСН «Доходы» с 2023 года могут уменьшать налог на фиксированные взносы, даже если еще их не оплатили. Главное, чтобы это были взносы, подлежащие уплате в этом же году, — сказала эксперт Инна Косых.

Фиксированный платеж

За 2023 год фиксированный платеж составлял 45 842 рублей. В декларации по УСН предприниматели могут поставить эту сумму на уменьшение, даже если оплатили взносы по сроку — 9 января 2024 года — или в середине января.

Фиксированный взнос 1%

Индивидуальным предпринимателям нужно за 2023 год заплатить страховые взносы в размере 1% с доходов более 300 000 рублей. Эта сумма должна быть уплачена не позднее 1 июля 2024 года. Но ее уже в 2023 году можно зачесть в уменьшение налога.

В декларации за 2023 год предприниматели могут уменьшить упрощенку на 1% страховых взносов за 2022 год, которые были уплачены в 2023 году, а также еще на 1% за 2023 год.

Однако важно помнить: если налог на страховые взносы 1% за 2023 год уже уменьшили, то в 2024 году этого сделать не получится. Такие особенные правила учета взноса 1% действуют только в 2023 году.

На фиксированный взнос в размере 1% за 2024 год налог можно будет уменьшить только в 2025 году.

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