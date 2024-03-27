Подрядчик «Транснефть-Сибири» оспорит доначисления ФНС на 16,7 млн рублей

Налоговики требуют от «Баштехкорпорации» заплатить пени по налогу в размере более 16,7 млн рублей. Компания просить отменить доначисления и снизить штрафы в 5 раз.

Компания «Баштехкорпорация» из Нового Уренгоя подала в суд на УФНС, чтобы признать незаконными требования о доначислении обязательных платежей в бюджет.

Налоговики выдвинули предприятию требования уплатить пени по налогу в размере более 16,7 млн рублей. Компания в своем иске оспорила это решение и настаивает на снижении штрафов не менее чем в 5 раз. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Сейчас несколько банковских счетов «Баштехкорпорации» заблокированы.

Компания работает с мая 2007 года и занимается строительством инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения и водоотведения, а также ремонтирует трубопроводы.

У «Баштехкорпорации» заключены госконтракты на общую сумму 1,6 млрд рублей. Ранее фирма сотрудничала с АО «Транснефть-Сибирь».

По данным на 2020 год компания получила убыток в размере 17,5 млн рублей при балансе в 535,5 млн и выручке 41,2 млн рублей.