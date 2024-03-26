Генпрокурор: возврат к масштабным проверкам бизнеса категорически неприемлем. Путин: жёстко пресекать попытки давления на бизнес

Генеральный прокурор Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил взять под контроль ситуацию с мигрантами в регионах. Также он заявил, что возвращаться к масштабным проверкам российского бизнеса категорически неприемлемо.
Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти — до 21 894, — заявил Краснов.
Он предложил по всей стране актуализировать паспорта антитеррористической защищенности объектов, поскольку в 2023 году число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 75%.
На заседании Генпрокуратуры Владимир Путин призвал пресекать давление на предпринимателей со стороны силовиков.
Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности, — заявил президент.
Для прогноза структуры и динамики преступлений сотрудникам ведомства рекомендовали не бояться использовать технологии искусственного интеллекта.
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