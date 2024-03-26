Генпрокурор: возврат к масштабным проверкам бизнеса категорически неприемлем. Путин: жёстко пресекать попытки давления на бизнес

Ситуацию с мигрантами в регионах РФ возьмут на особый контроль, однако массово проверять бизнес не будут. Такой подход категорически неприемлем.

Генеральный прокурор Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил взять под контроль ситуацию с мигрантами в регионах. Также он заявил, что возвращаться к масштабным проверкам российского бизнеса категорически неприемлемо.

Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти — до 21 894, — заявил Краснов.

Он предложил по всей стране актуализировать паспорта антитеррористической защищенности объектов, поскольку в 2023 году число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 75%.

На заседании Генпрокуратуры Владимир Путин призвал пресекать давление на предпринимателей со стороны силовиков.

Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности, — заявил президент.

Для прогноза структуры и динамики преступлений сотрудникам ведомства рекомендовали не бояться использовать технологии искусственного интеллекта.