ТПП выступила за развитие фудшеринга и изменение по нему ставки НДС

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Денис Дыбов высказался о новых методах работы с пищевыми отходами в ретейле и развитии механизма фудшеринга, чтобы серьезно сократить потери продуктов питания в стране.

Представитель ТПП заявил:

На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в нашей стране приближаются к 18 млн тонн – это пятая часть от объема их производства. В мире выбрасывается и уничтожается около трети продовольствия, но при этом растет число голодающих и недоедающих людей. Концепция циклической экономики предполагает принципиально новый подход к производству, реализации и потреблению, – рассказал Дыбов.

По словам эксперта, Минпромторг совместно с представителями торговой отрасли прорабатывают законодательные решения для развития в России фудшеринга – распределения продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность – и обсуждает с Минфином налоговые аспекты таких программ.

Речь идет о передаче нуждающимся только тех товаров, которые пригодны к употреблению в соответствии с законодательством, имеют действующие сроки годности и необходимые сертификаты качества.

Еще один метод сокращения отходов — разумное потребление, что подразумевает нанесение на упаковку даты производства и сроков годности товара на видном месте упаковки.

По результатам экспериментов подобные методы влияют на выбор такой продукции потребителем в большей степени, чем продукции, на которой надо искать подобную информацию. И ретейлер с большей долей вероятности может определить необходимое количество товара при заказе.

По мнению Дыбова, первоочередного решения требуют вопросы изменения ставки НДС при работе с фудшерингом и волонтерскими организациями.

Как ранее отмечал президент ТПП Сергей Катырин, чтобы механизм эффективно заработал, он должен быть интересен бизнесу.