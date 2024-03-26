Государственные ведомства

Путин: деньги на оборону и соцсферу не должны уйти ни в чьи карманы

Власти выделят на оборону, поддержку ОПК и социальной сферы 9 трлн рублей. Прокуроров попросили проконтролировать, чтобы деньги были использованы по назначению.

Президент Владимир Путин заявил, что дополнительно выделит на оборону и социальную сферу 9 трлн рублей. Он призвал правоохранительные органы проконтролировать, чтобы средства не уходили «ни в чьи карманы, ни к кому не прилипали».

Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили, ни кому эти деньги не прилипали, чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния, — сказал Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Дополнительные средства направят на повышение обороноспособности, поддержку предприятий ОПК, а также на развитие образования, здравоохранения и науки.

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