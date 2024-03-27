Расходы по налогу на прибыль

Когда безнадежный долг покупателя войдет в расходы

Есть несколько оснований для признания задолженности безнадежной и включения ее в состав внереализационных расходов.
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Если подходящих оснований – сразу 2, то надо ориентироваться на то, которое наступило раньше. Об этом сообщает Минфин в письме от 24.01.2024 № 03-03-06/1/5276.

Закрытый перечень оснований для признания долгов безнадежными – в п. 2 ст. 266 НК. Это такие причины:

  • истек срок исковой давности;

  • обязательство прекращено из-за невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Недавно Минфин признал, что исключение контрагента из ЕГРЮЛ – это как ликвидация, и его долг можно признать безнадежным и списать в расходы (письмо от 12.07.2023 № 03-03-06/2/65088).

Если с момента образования долга прошло 3 года, да и компания-должник уже ликвидирована, долг можно признать безнадежным по любому из этих двух оснований – в зависимости от того, что наступило раньше.

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