Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо

ИП в такой ситуации:
не платят фиксированные взносы в 1 квартале, потому что срок их уплаты – 09.01.2025;
не платят аванс по УСН, потому что он нулевой;
не сдают уведомление по ЕНП, потому что аванса по УСН к уплате нет;
не сдают заявление о зачете.
Таким образом, ИП ничего не сдает и не платит, никак не оповещает ИФНС о том, что уведомления по ЕНП не будет, как и уплаты налога.
Все эти данные потом будут отражены в декларации по УСН (строка 130 раздела 2 = строка 140).
Это касается только ИП без работников. ИП с работниками может уменьшить налог только на 50%, поэтому он в любом случае (если у него был доход) должен сдать уведомление по ЕНП и уплатить аванс по УСН.
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