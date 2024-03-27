Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо

Если у ИП на УСН «доходы» без работников в 1-м квартале доход ниже 825 000 рублей, его аванс по УСН = 0. А на ноль уведомление по ЕНП не сдают.

ИП в такой ситуации:

не платят фиксированные взносы в 1 квартале, потому что срок их уплаты – 09.01.2025;

не платят аванс по УСН, потому что он нулевой;

не сдают уведомление по ЕНП, потому что аванса по УСН к уплате нет;

не сдают заявление о зачете.

Таким образом, ИП ничего не сдает и не платит, никак не оповещает ИФНС о том, что уведомления по ЕНП не будет, как и уплаты налога.

Все эти данные потом будут отражены в декларации по УСН (строка 130 раздела 2 = строка 140).

Это касается только ИП без работников. ИП с работниками может уменьшить налог только на 50%, поэтому он в любом случае (если у него был доход) должен сдать уведомление по ЕНП и уплатить аванс по УСН.

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