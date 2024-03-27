🎓 Уже сегодня бухгалтеры узнают, какие изменения произошли в отчетности физлиц по доходам

Декларационная кампания по сдаче отчетности физических лиц набирает обороты. До 2 мая 2024 года физлица должны сдать свои декларации о доходах за 2023 год, а также отчетность контролируемых иностранных компаний, контролирующими лицами которых они являются.
Также до 1 июня 2024 года сдаются отчеты о движении денежных средств в банках за пределами РФ. В этом году изменились формы отчетности физлиц. О том, как с ними работать и о сложных вопросах в отчетности физических лиц за 2023 год, поговорим на вебинаре.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
На вебинаре рассмотрим:
изменения в налогообложении физических лиц, которые влияют на формирование отчетности и сдачу 3-НДФЛ;
налоговые вычеты по НДФЛ;
НДФЛ релокантов;
уведомления о КИК, порядок их заполнения и сложные вопросы;
отчеты о движении денежных средств в банках за пределами РФ и сложные вопросы их заполнения;
какие вопросы задаст налоговая по отчетности физлица.
Ждем вас на вебинаре 27 марта в 15:00 мск!
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