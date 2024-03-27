🎓 Уже сегодня бухгалтеры узнают, какие изменения произошли в отчетности физлиц по доходам

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

Декларационная кампания по сдаче отчетности физических лиц набирает обороты. До 2 мая 2024 года физлица должны сдать свои декларации о доходах за 2023 год, а также отчетность контролируемых иностранных компаний, контролирующими лицами которых они являются.

Также до 1 июня 2024 года сдаются отчеты о движении денежных средств в банках за пределами РФ. В этом году изменились формы отчетности физлиц. О том, как с ними работать и о сложных вопросах в отчетности физических лиц за 2023 год, поговорим на вебинаре.

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Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

На вебинаре рассмотрим:

изменения в налогообложении физических лиц, которые влияют на формирование отчетности и сдачу 3-НДФЛ;

налоговые вычеты по НДФЛ;

НДФЛ релокантов;

уведомления о КИК, порядок их заполнения и сложные вопросы;

отчеты о движении денежных средств в банках за пределами РФ и сложные вопросы их заполнения;

какие вопросы задаст налоговая по отчетности физлица.

Ждем вас на вебинаре 27 марта в 15:00 мск!