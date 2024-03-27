Владельцев массовых объектов могут обязать оформлять страховки

Госдума предложила обязать владельцев объектов, где проходят массовые мероприятия, страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что сейчас власти обсуждают несколько мер поддержки пострадавших от разных чрезвычайных происшествий в местах массового скопления людей. Например, в культурных учреждениях и торговых центрах.

Одна из идей — ввести обязательное страхование ответственности на причинение ущерба жизни, здоровью и имуществу посетителей.

Это нужно тщательно просчитать, чтобы расходы на страхование не отразились на ценах для конечного потребителя. Очевидно, что владельцы захотят переложить дополнительные траты на посетителей. Наша задача найти сбалансированный вариант, — сказал «Известиям» Анатолий Аксаков.

Центробанк и представители страховой сферы уже поддержали инициативу. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева считает, что размер компенсации может составлять 2-3 млн рублей на каждого посетителя. При этом лимиты по возмещению должны быть эквивалентны выплатам по тем видам страхования, которые уже есть на рынке.