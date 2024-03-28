ФНС оштрафовала физлиц и бизнес почти на 8 млрд рублей

В основном компании и физлиц штрафуют в рамках главы 16 НК: за неуплату налогов, нарушения при постановке на учет в налоговом органе, непредставление деклараций или сведений для налогового контроля.

В 2023 году ФНС начислила бизнесу и физлицам штрафы за налоговые правонарушения в размере 7,9 млрд рублей. От этой суммы уже уплачено 4,6 млрд рублей.

Размер начислений сократился на 8,2% по сравнению с результатами 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФНС.

Больше всего штрафов выписали по ст. 122 НК за неуплату налогов, по ст. 119 НК за непредставление декларации и по ст. 126 НК за отказ предоставить сведения для налогового контроля. Штраф составляет 200 рублей за один документ, но налоговики запрашивают их в большом количестве.