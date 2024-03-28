IT-компания учитывает доходы от своей программы только после того, как она внесена в реестр российского ПО

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2024 № 03-03-06/1/3392.
Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
В частности, туда входят доходы от оказания услуг с использованием собственных программ:
по распространению рекламной информации в интернете;
предоставлению доступа к аудиовизуальным произведениям и сообщениям телепередач;
предоставлению доступа к фонограммам;
размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении и реализации товаров (есть ряд исключений из этой нормы);
предоставлению доступа к электронной образовательной и просветительской информации.
Если на дату оказания этих услуг ПО компании входило в реестр, то доход идет в расчет доли 70%. Если не входило, то не идет.
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