IT-компания учитывает доходы от своей программы только после того, как она внесена в реестр российского ПО

IT-компании платят пониженные страховые взносы и не платят налог на прибыль (ставка 0%), если доля профильных доходов – от 70%. В эту долю включают и доходы от своих программ. Но только тех, что внесены в реестр российского ПО.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2024 № 03-03-06/1/3392.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

В частности, туда входят доходы от оказания услуг с использованием собственных программ:

по распространению рекламной информации в интернете;

предоставлению доступа к аудиовизуальным произведениям и сообщениям телепередач;

предоставлению доступа к фонограммам;

размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении и реализации товаров (есть ряд исключений из этой нормы);

предоставлению доступа к электронной образовательной и просветительской информации.

Если на дату оказания этих услуг ПО компании входило в реестр, то доход идет в расчет доли 70%. Если не входило, то не идет.