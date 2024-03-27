Мобильные приложения «СБПэй» и «Привет!» больше недоступны для скачивания в Google Play

Пользователи смартфонов на базе Android не смогут установить приложения «СБПэй» и «Привет!». Они пропали из магазина Google Play.

В феврале 2024 года эти мобильные приложения были удалены из AppStore после введения санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК).

Пользователи по-прежнему могут скачать приложения в российском магазине RuStore.

Кроме того, сегодня из Google Play пропало мобильное приложение платежной системы «Мир» для оплаты покупкой и услуг с помощью смартфона — Mir Pay.

С 3 апреля Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир».