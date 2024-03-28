Ущерб «Крокуса» предварительно оценили в 10 млрд рублей

На страховую оценку ущерба, расследование и урегулирование убытков понадобится до двух лет.

Реальный ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может превысить 10 млрд рублей.

Страховая компания, если это указано в контракте, будет переводить авансовые платежи, которые нужны для проверки помещения на предмет прочности конструкции, для составления сметы на восстановление помещения и оценки затрат на изолирование сгоревшего помещения от остального здания.

Оценка реального ущерба составляет свыше 10 млрд рублей, но непонятно пока, какова сумма застрахованного ущерба. Она могла быть существенно меньше. Срок расследования и последующего урегулирования убытка может занять до двух лет, — сообщил собеседник ТАСС.

Страховщики долго рассматривают подобные убытки. Им важно убедиться, может ли быть событие классифицировано в качестве страхового случая.