Законопроекты

Иностранцам запретят создавать общественные организации

Депутаты хотят запретить иностранцам открывать общественные организации без государственной регистрации и без образования юрлица. Из-за того, что объединения не ведут хозяйственную деятельность, отследить зарубежное финансирование «практически невозможно».
25 4

В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам создавать общественные объединения.

Документ предлагает установить право на объединение с целью создания общественных объединений только для граждан РФ, исключив иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, все общественные объединения должны пройти государственную регистрацию.

Действующее законодательство в области общественных отношений… нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами граждан на объединение, что недопустимо в период проведения СВО и беспрецедентного противостояния России коллективному Западу, — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта — представители фракции «Справедливая Россия — За правду» — считают, что иностранцы от имени общественного движения «могут свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, могут быть использованы для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации».

Такие организации не ведут хозяйственную деятельность и могут получать финансирование из-за рубежа, а отследить эти поступления «практически невозможно».

Сейчас иностранцы и лица без гражданства имеют право создавать общественные организации без госрегистрации, а также:

  • свободно распространять информацию о своей деятельности;

  • проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

  • представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах госвласти, местного самоуправления и общественных объединениях;

  • осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;

  • выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы госвласти и местного самоуправления.

Начать дискуссию

Государственные ведомства

Следователи просят арестовать замруководителя ФТС

За превышение должностных полномочий заместителя руководителя Таможенной службы могут посадить на срок до 10 лет.

4

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отпуска

В декретный отпуск вместо жены: результаты опроса

Результаты опроса показали, что мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, за год стало меньше.

15
Государственные ведомства

ФСБ призывает не верить мошенникам

Мошенники звонят с подменных номеров, представляются сотрудниками спецслужб и убеждают людей перевести деньги на «безопасный счет», передать средства курьеру или взять кредит.

17

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Маркетплейсы

За что можно получить штраф от маркетплейса

Минфин призвал налоговую службу усилить проверки торговых интернет-площадок, чтобы выявить случаи налоговой оптимизации и уклонения от уплаты НДФЛ. Но применять санкции может и сама площадка.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
22
igotosochi
Инвестиции

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов

Поскольку начался приём поручений на продажу замороженных активов, воспользовался этой функцией и посчитал, что там как. Мозолят глаза, конечно, инвесторам фонды FinEx, а также зарубежные акции. Но не только лишь все смогут продать все заблокированные активы: на первом этапе есть возможность расстаться с бумагами на сумму до 100 000 рублей.

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов
13
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

🤔Как снизить налоговую нагрузку при продаже готового бизнеса. Стратегии и методы

Основные пункты, которые помогут снизить налоговую нагрузку при продаже своего детища.

18

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Правительство Москвы утвердило выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Власти Москвы и Московской области оказывают помощь пострадавшим в теракте. Им выплатят единовременные компенсации в размере от 500 000 до 3 млн рублей.

18
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как защитить себя от рисков при продаже готового бизнеса. 6 важных шагов

Продажа готового бизнеса может быть сложным и рискованным процессом, который требует внимательного планирования и грамотного подхода. Для успешной сделки и минимизации возможных рисков при продаже бизнеса следует учесть несколько важных моментов.

16
Финансовый анализ

Для чего бизнесу важно вести финансовое планирование

Финансовое планирование поможет предпринимателям выстраивать стратегию для принятия управленческих решений.

27
Законопроекты

Иностранцам запретят создавать общественные организации

Депутаты хотят запретить иностранцам открывать общественные организации без государственной регистрации и без образования юрлица. Из-за того, что объединения не ведут хозяйственную деятельность, отследить зарубежное финансирование «практически невозможно».

25
Учет в некоммерческих организациях

Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

До конца 2024 года некоторые НКО на УСН платят взносы по тарифу 7,6%. Эту льготу продлят на 2025 и 2026 годы.

33
Общество

Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками

Президент В. Путин подписал изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в России» и отдельные законодательные акты.

24

Разборы законов

1 224
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: антидепрессанты стали покупать чаще, Xbox выпустит игровую консоль, а «Яндекс Маркет» создаст свои бренды одежды

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
42
Налоговые изменения 2024

Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

В апреле 2024 года вступают в силу изменения, внесенные в НК законами 2023 года: № 612-ФЗ от 19.12.2023, № 389-ФЗ от 31.07.2023 г., № 366 от 24.07.2023 и текущими приказами ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
121
Бесплатно с

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
30
Экономика России

В России начнут производить игровые приставки

Правительство до 15 июня подготовит предложения о том, как организовать производство отечественных стационарных и портативных игровых приставок.

1
65
Страхование

Ущерб «Крокуса» предварительно оценили в 10 млрд рублей

На страховую оценку ущерба, расследование и урегулирование убытков понадобится до двух лет.

34
Обзоры для бухгалтера

Начались проверки по интернет-торговле и IT, а еще будут менять правила набора иностранных сотрудников. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1651

Интернет-торговлю уже начали активно проверять, отменили в определенной части мораторий на проверку IT компаний — ими займется ФАС. По мигрантам тоже, видимо, начались проверки. А еще изменятся правила по иностранцам-сотрудникам: набирать их хотят централизованно, а платить за разрешение на работу будет работодатель.

Начались проверки по интернет-торговле и IT, а еще будут менять правила набора иностранных сотрудников. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1651
59

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Интернет и IT

Роскомнадзор будет внимательнее следить за сим-картами иностранцев

Иностранцам сложнее подтвердить актуальность своих данных у мобильных операторов, но Роскомнадзор через систему контроля состояния сим-карт будет отслеживать таких абонентов.

1
44

Интересные материалы

Законопроекты

У судов будет больше оснований сажать под стражу за уклонение от исправительных работ

Минюст разработал законопроекты, регулирующие вопрос заключения под стражу осужденных, которые уклоняются от принудительных работ.

28