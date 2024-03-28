Иностранцам запретят создавать общественные организации

Депутаты хотят запретить иностранцам открывать общественные организации без государственной регистрации и без образования юрлица. Из-за того, что объединения не ведут хозяйственную деятельность, отследить зарубежное финансирование «практически невозможно».

В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам создавать общественные объединения.

Документ предлагает установить право на объединение с целью создания общественных объединений только для граждан РФ, исключив иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, все общественные объединения должны пройти государственную регистрацию.

Действующее законодательство в области общественных отношений… нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами граждан на объединение, что недопустимо в период проведения СВО и беспрецедентного противостояния России коллективному Западу, — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта — представители фракции «Справедливая Россия — За правду» — считают, что иностранцы от имени общественного движения «могут свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, могут быть использованы для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации».

Такие организации не ведут хозяйственную деятельность и могут получать финансирование из-за рубежа, а отследить эти поступления «практически невозможно».

Сейчас иностранцы и лица без гражданства имеют право создавать общественные организации без госрегистрации, а также: