Иностранцам запретят создавать общественные организации

В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам создавать общественные объединения.
Документ предлагает установить право на объединение с целью создания общественных объединений только для граждан РФ, исключив иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, все общественные объединения должны пройти государственную регистрацию.
Действующее законодательство в области общественных отношений… нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами граждан на объединение, что недопустимо в период проведения СВО и беспрецедентного противостояния России коллективному Западу, — сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта — представители фракции «Справедливая Россия — За правду» — считают, что иностранцы от имени общественного движения «могут свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, могут быть использованы для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации».
Такие организации не ведут хозяйственную деятельность и могут получать финансирование из-за рубежа, а отследить эти поступления «практически невозможно».
Сейчас иностранцы и лица без гражданства имеют право создавать общественные организации без госрегистрации, а также:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах госвласти, местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы госвласти и местного самоуправления.
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