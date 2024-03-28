Правила НК для международного НДС 0% хотят уточнить

Вице-президент ТПП Вадим Чубаров заявил, что это позволит избежать издержек бизнеса при применении налоговых вычетов по НДС.

По его словам, сейчас услуги международной перевозки и транспортно-экспедиционные по организации такой перевозки облагаются НДС по ставке 0%. При этом перевозка является международной, если пункт назначения или пункт отправления находится за пределами территории России.

В то же время нередки случаи, когда основной экспедитор нанимает перевозчиков или экспедиторов на перевозку импортного (экспортного) груза только на определенном этапе.

Такая перевозка не является международной в силу положений Налогового кодекса. И перевозчики (экспедиторы) должны применять ставку НДС 20%, которую впоследствии выставляют к оплате основному экспедитору. Международный экспедитор, в свою очередь, получает право на вычет указанного НДС, – объяснил вице-президент для ТАСС.

Однако в настоящее время складывается практика, когда налогоплательщику — основному экспедитору — отказывают в вычете. А Минфин считает, что перевозка импортных (экспортных) товаров по территории РФ должна облагаться НДС по ставке в 20%.

ТПП предлагает уточнить ситуацию и законодательно закрепить, на кого не распространяется правило по налогообложению по ставке 0% при реализации услуг по международной перевозке товаров.