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38 сотрудников склада Wildberries отправились на дополнительную проверку

Некоторым сотрудникам склада нужно уточнить данные в правоохранительных органах. Склад Wildberries в Электростали работает в штатном режиме.

Правоохранительные органы закончили проверку сотрудников склада Wildberries в Электростали. Объект работает в штатном режиме.

38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности, — сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня мы писали, что сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов проводят проверку на складе Wildberries в Электростали.

В последний раз на этом объекте документы у сотрудников проверяли в ноябре 2023 года.

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