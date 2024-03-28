Для чего бизнесу важно вести финансовое планирование

Финансовый план позволяет отслеживать актуальную информацию о доходах и расходах компании, а также определить разлет между ожидаемыми и реальными показателями.

Выявленные отклонения станут важным сигналом для пересмотра бизнес-модели и стратегии предприятия.

Финансовый план позволит руководителям своевременно и быстро принимать решения, а также грамотно оптимизировать бюджет, сокращать лишние затраты и повышать эффективность работы.

Как правило, финансовый анализ основан на данных из бухгалтерской отчетности. А значит, бухгалтер при должной подготовке может гарантировать себе карьерный рост. Узнайте больше о финансовом анализе на бесплатном вебинаре «Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику».

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Спикер — Дмитрий Орлов, руководитель проектов, финансовый аналитик и консультант. Эксперт по методологии и автоматизации бюджетирования и управленческой отчетности, преподаватель в НИУ ВШЭ.

На вебинаре разберем:

Какие задачи в компании может решать финансовый аналитик.

Какими навыками должен обладать финансовый аналитик, и оцените, какие из них есть у вас уже сейчас.

Какие перспективы открывает смена карьерного вектора с бухгалтера на финансового аналитика — рост дохода, уменьшение количества рутинных задач, возможность претендовать на руководящие должности и не только.

Ждем вас на вебинаре 2 апреля в 14:00 мск!