Минфин: при торговле через маркетплейсы на УСН агентское вознаграждение тоже идет в доход

При УСН есть закрытый перечень доходов, которые не учитывают для налогообложения. Эта норма не предусматривает уменьшение доходов принципалов на вознаграждение, которое они платят агентам.

Разъяснение по работе упрощенцев с маркетплейсами дает Минфин в письме от 01.09.2023 № 03-11-11/83988.

Доходы принципала, применяющего УСН, не уменьшаются на агентское вознаграждение, удерживаемое агентом из выручки от реализации, поступающей ему от покупателей товаров.

То есть доход селлера – эта вся сумма, которую покупатели платят макретплейсу за товары, а не только та, которую маркеплейс перечисляет селлеру.

На УСН дата получения дохода – это дата поступления денег на счет или погашения задолженности иным способом.

Учитывая особенности реализации товаров по агентским договорам через маркетплейс, дата получения дохода принципалом на УСН – это дата возникновения права у принципала распоряжаться полученными доходами, сообщает Минфин.

О том, с чего начать работу на маркетплейсах, как заключать договоры и вести учет в 1С, рассказываем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

Вы можете купить курс по специальной цене за 9900 рублей вместо 28 600 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.