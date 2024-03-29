Для НКО продлят пониженные тарифы страховых взносов

Минфин предлагает на 2 года продлить пониженные тарифы страховых взносов, которые могут применять некоммерческие организации.

На портале проектов нормативных актов опубликовали законопроект, который позволит НКО еще 2 года применять пониженные тарифы страховых взносов.

Некоммерческие организации до конца 2023 года платят страховые взносы по льготной ставке 7,6% вместо 30%. Минфин предложил продлить эту норму до 2026 года.

Продление меры позволит снизить фискальную нагрузку на некоммерческие организации, которые решают важные социальные проблемы, — сказано на сайте министерства.

Пониженные тарифы страховых взносов могут применять социально ориентированные некоммерческие организации с упрощенным налогообложением, которые работают в области социального обслуживания, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и любительского массового спорта.