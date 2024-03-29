Будут изменения по имущественным налогам: обзор от ФНС

Об этом рассказывает ФНС на своем сайте.
Речь идет о законопроекте, который внесен в Госдуму.
Для беззаявительного порядка предоставления льгот по налогам на имущество физлиц установят регулярный электронный обмен сведениями о многодетных семьях между СФР и ФНС.
В ЛК на сайте ФНС на постоянной основе будут размещать сведения о постановке на учет и снятии с учета организации в ИФНС по месту нахождения принадлежащей ей недвижимости и транспортных средств.
Физлица будут направлять в ИФНС заявления о перерасчете налогов и документы-основания. При этом установят порядок проактивного (без участия плательщика) получения налоговиками у иных органов власти информации об уточненных характеристиках объектов налогообложения.
Срок уплаты налога, исчисленного по результатам перерасчета, будет не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с таким перерасчетом.
Если в Едином госреестре недвижимости нет информации о правах на ранее учтенные земельные участки, плательщиков по земельному налогу определяют на основании документов, удостоверяющих права на землю, сведения о которых поступают в ИФНС.
Поправки по НДФЛ, которые будут внесены этим законопроектом, мы разбирали тут.
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