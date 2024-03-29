Будут изменения по имущественным налогам: обзор от ФНС

Об этом рассказывает ФНС на своем сайте.

Речь идет о законопроекте, который внесен в Госдуму.

Для беззаявительного порядка предоставления льгот по налогам на имущество физлиц установят регулярный электронный обмен сведениями о многодетных семьях между СФР и ФНС.

В ЛК на сайте ФНС на постоянной основе будут размещать сведения о постановке на учет и снятии с учета организации в ИФНС по месту нахождения принадлежащей ей недвижимости и транспортных средств.

Физлица будут направлять в ИФНС заявления о перерасчете налогов и документы-основания. При этом установят порядок проактивного (без участия плательщика) получения налоговиками у иных органов власти информации об уточненных характеристиках объектов налогообложения.

Срок уплаты налога, исчисленного по результатам перерасчета, будет не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с таким перерасчетом.