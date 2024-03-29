Иностранные компании потеряли больше 107 млрд долларов от ухода с российского рынка

Предприятия, которые перестали работать в России, несут убытки от списания активов и недополучают доходы.

С февраля 2022 года зарубежные фирмы потеряли свыше 107 млрд долларов после ухода из России.

В эту сумму включили объем потерь от недополученных доходов и от списания российских активов с балансов компаний. По мнению агентства Reuters, убытки свидетельствуют о масштабных потерях глобального корпоративного сектора.

Компании, которые все еще стремятся уйти из России, скорее всего, столкнутся с дополнительными трудностями, будут вынуждены пойти на большие списания активов и [понесут] большие убытки, — сказал представитель консалтинговой компании S-RM (цитата по ТАСС).

За последние два года около 1 тысячи иностранных организаций перестали вести бизнес в России. Однако сотни компаний приняли решение продолжать работать на российском рынке, в том числе Auchan и Benetton Group. Зарубежные производители товаров повседневного спроса уверены, что их продукция нужна обычным потребителям.

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