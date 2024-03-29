Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

Компания Яндекс анонсировала линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения. Первая языковая модель из этой серии YandexGPT 3 Pro уже доступна на сайте Yandex Cloud.

YandexGPT 3 Pro эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2. Языковая модель хорошо обрабатывает инструкции с несколькими условиями, а еще — корректнее работает с фактами, дает более точные и полные ответы и допускает меньше стилистических ошибок, — сказано на сайте компании.

Новую версию нейросети можно использовать в работе с клиентами, цифровых коммуникациях, онлайн-продажах, маркетинге, рекламе и управлении персоналом.

Языковая модель умеет составлять договоры, счета, нормативные документы и должностные инструкции.

Кроме того, бизнес может самостоятельно дообучить YandexGPT, чтобы ИИ был доступен только конкретной компании.