Принят закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Теперь жители могут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор.

До принятия закона о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома провайдера можно было выбрать только решением 2/3 собственников жилья.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что закон решает 2 задачи: первая — свобода и право гражданина самому выбирать себе оператора, вторая — наведение порядка в домах.

Впервые установили единые требования к размещению сетей связи в многоквартирных домах. Есть прямые нормы и сроки, обязывающие всех операторов привести в порядок свое оборудование, установленное в домах.

Провайдеры, которые продолжат работу, будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование уже по единым стандартам. Операторы, с кем договоры не перезаключат, должны будут это оборудование демонтировать.

При этом мы возлагаем на них прямую обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу. В течение 4-х месяцев после принятия закона Правительство РФ утвердит порядок и технические требования размещения сетей связи в многоквартирном доме, — уточнил Хинштейн.

Согласно закону, установка на объектах общего имущества собственников многоквартирных жилых домов сетей связи происходит при наличии договора об оказании услуг с собственником или нанимателем жилого помещения в этом доме.

Платы за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников в многоквартирных домах нет.

Общее собрание собственников будет вправе отменить любое решение о доступе провайдера в дом — для этого нужно не менее 2/3 голосов жителей.