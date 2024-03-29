С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал идею Минпромторга начать эксперимент по маркировке моторных масел для автомобилей с 1 мая по 1 октября 2024 года.

За оборотом моторных масел будут следить через государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Об этом сказано на сайте системы «Честный ЗНАК».

Самый большой процент жалоб на подделки обозначен в сегменте моторных масел. Российский рынок также заполняют контрафактные расходные материалы для автомобилей (свечи зажигания, фильтры), — заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Также он предложил главе Минпромторга Денису Мантурову провести такой же эксперимент в отношении свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления.