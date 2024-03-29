Селлеры нарастили продажи на Ozon в 2,5 раза

Заметнее всего нарастили обороты предприниматели Дальневосточного федерального округа, которые торгуют на маркетплейсе Ozon. Они стали продавать почти в 5 раз больше товаров.

В 2023 году объем продаж предпринимателей на Ozon вырос в 2,5 раза. На результат повлияли расширение логистической инфраструктуры и развитие сервисов для предпринимателей, а также рост аудитории площадки и частоты заказов. Об этом сказано в пресс-релизе компании, есть в распоряжении «Клерка».

Самый большой рост заметен на Дальнем Востоке: там продавцы нарастили оборот почти в 5 раз. В Москве оборот продавцов вырос в 2,3 раза, в Санкт-Петербурге — в 2,4 раза.

Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой, — сказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Число селлеров на маркетплейсе выросло почти в 2 раза. В Калмыкии торговать на Ozon начали в 5,7 раз больше предпринимателей. В 3,9 раза увеличилось количество продавцов из Чеченской Республики.

Предприниматели не из Москвы составляют 3/4 всех продавцов площадки.