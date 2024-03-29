УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.
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51-летний директор одного из заводов Зеленокумска, специализирующегося на производстве и реализации асфальтобетонной смеси, около 2-х лет эксплуатировал это предприятие, являющееся опасным производственным объектом III класса, без соответствующей лицензии на данный вид деятельности. За это время от незаконной предпринимательской деятельности он извлек доход в размере более 26 млн рублей.

Противоправное деяние выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия МВД по Ставропольскому краю совместно с коллегами из УФСБ региона.

Следственная часть окончила расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК «Незаконное предпринимательство».

В ходе предварительного следствия получены достаточные основания для обвинения гражданина. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

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