Объявления об онлайн-продаже табака могут заблокировать без решения суда

Чтобы заблокировать интернет-ресурс с информацией о дистанционной продаже табачной продукции, понадобится больше 3-х месяцев. Власти хотят ввести механизм внесудебной блокировки — такой же, какой сейчас действует в отношении алкоголя.

Росалкогольтабакконтроль поддержал законопроект о внесудебной блокировке информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Мы всецело поддерживаем предложение по блокировке сайтов в случае размещения (информации) о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующая инициатива уже депутатским корпусом внесена, мы ее поддерживаем, — сказал начальник управления проектной деятельности и судебной работы Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев на заседании в Совете Федерации.

С объявлениями об онлайн-продаже табачных изделий собираются поступать так же, как с ресурсами, которые предлагают к продаже алкоголь. Страницы с такой информацией хотят блокировать без участия суда.

Блокировка интернет-ресурсов по решению суда может занимать от 3-х месяцев.

Предлагаемый проект федерального закона по аналогии с действующей нормой в отношении алкогольной продукции… должен решить задачу устранения из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено, — сказано в пояснительной записке.

Законопроект внесли в Госдуму 19 января 2024 года. Сейчас он готовится к первому чтению.