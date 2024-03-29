Что изменится в заполнении баланса по новому ФСБУ 4/2023: обзор поправок от Минфина

Недавно утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Меняют бланки бухотчетов и правила их заполнения.

Об основных новациях рассказал Минфин в информационном письме от 26.03.2024 № ИС-учет-50.

В частности, основные новации правил составления бухгалтерского баланса по сравнению с ПБУ 4/99 такие:

уточнен минимальный перечень показателей для представления о финансовом положении компании на отчетную дату;

состав и наименования показателей приведены в соответствие требованиям иных ФСБУ;

уточнили критерии выделения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств;

установили, что краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется как оборотный актив;

установили, когда долгосрочное обязательство, подлежащее погашению в течение 12 месяцев, по которому заключено соглашение о реструктуризации долга, отражают в балансе как краткосрочные обязательства;

уточнили перечень итоговых показателей;

установили, что итоговый показатель актива должен быть равен итоговому показателю пассива (ранее это требование в нормативке не формулировалось).

Организация обязана применять ФСБУ 4/2023 начиная с бухотчетности за 2025 год. Возможность досрочного применения этого стандарта не предусмотрена.

Какие строки и коды будут в новой форме баланса, смотрите тут.

Какие данные будут в «шапке» баланса – здесь.