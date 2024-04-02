Для замены лет при оплате больничных будет специальная форма бланка

В общем случае при расчете больничных берут зарплату за 2 предыдущих года. Но если там был отпуск по беременности и родам или уходу за ребенком, эти годы можно заменить. Для такой замены сотрудница должна написать заявление.

Сейчас нет унифицированной формы этого бланка. Она будет.

СФР подготовил проект с новыми бланками для оплаты больничных.

Среди них – заявление о замене лет.

Также обновят заявление об отпуске по уходу за ребенком.

Рассчитывать отпускные, больничные и другие социальные пособия по правилам 2024 года научим на курсе «Бухгалтер по зарплате».

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