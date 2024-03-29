❗ Компания может попасть на штраф, если при переходе на ЕНС переплату по одному налогу ФНС зачла в счет долга по другому

За неумышленную неуплату налога из-за занижения базы или иного неправильного исчисления предусмотрен штраф 20% от суммы налога (по п. 1 ст. 122 НК).

Но есть пункт 4 статьи 122 НК, в котором описаны условия освобождения от этого штрафа.

Чтобы штрафа не было, у компании постоянно должно быть положительное сальдо ЕНС на сумму неуплаченного налога. Это с 2023 года. А до 2023 года переплата должна быть по конкретному налогу.

То есть в 2022 году по какому-то налогу идет переплата, потом в 2023 году она включается в сальдо ЕНС, и оно становится положительным. Все это спасает от штрафа по статье 122 НК.

Но если переплату по конкретному налогу 01.01.2023 зачли в счет долга по другому налогу, и на сальдо ЕНС она не перешла, то норма о непрерывности положительного сальдо не соблюдается, и спасение от штрафа не срабатывает.

Это никак не ухудшает положение налогоплательщика в связи с внедрением института ЕНС, утверждает ФНС в письме от 19.03.2024 № БВ-2-7/4222.

Дело в том, что и в доЕНСные времена налоговики обязаны были проводить зачеты переплаты в счет долгов. И такие зачтенные переплаты не учитывали при решении вопроса о штрафе по статье 122 НК.

Кстати, положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа. Об этом мы рассказывали тут.