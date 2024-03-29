Предприниматели оформили рекордное число кредитов с плавающей ставкой

Число кредитов, процентная ставка которых привязана к ключевой, уже выросла почти до 50%. Бизнес уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку, а вместе с ней сократятся проценты по займам.

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков выросла до исторического рекорда — 49,87%.

Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании по ключевой ставке, спрос на кредиты с плавающей ставкой вырос на фоне уверенности бизнесменов в том, что инфляция в стране стабилизируется и регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику.

Кредиты с плавающей ставкой позволяют снизить нагрузку, если ключевая ставка уменьшится. Заемщик будет платить меньше процентов. В таких договорах не нужно прибегать к рефинансированию займов.

Доля просрочки по кредитам с переменными ставками в начале января 2024 года составляла всего 1%, а объемы реструктуризации задолженности не растут.